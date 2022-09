Riik soovib suurendada omavalitsuste tulubaasi

Valitsuskomisjoni juhi, riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul ei saa omavalitsuste finantsseis 2023. aastal olema nii hea, kui varasematel aastatel, ja komisjon mõistab, et vaja on meetmeid tarvitusele võtta. «Prognoosi kohaselt langeb järgmisel aastal linnade ja valdade põhitegevuse tulem mõnevõrra, ent sellel ei saa lasta mõjutada omavalitsuste võimalusi parandada kohalike teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust,» märkis minister.

Tema sõnul tuleks 2023. aasta eelarves omavalitsustele suurenenud halduskoormuse katteks kavandada täiendavaid vahendeid. Lisaks on Trei hinnangul oluline omavalitsusi toetada energiakriisis, mille mõju linnade ja valdade taristule on väga suur.

Riina Solmani sõnul on riik nii sõjapõgenike kui energiakulude osas omavalitsustele finantsilist tuge pakkunud. «Hätta ei jäta me neid ka järgmisel aastal, taotlen riigieelarvest linnadele ja valdadele 25 miljonit eurot, et põgenikele osutatud teenused saaksid kaetud. Edasi peaks 2023. aasta teisest poolest tekkima tegelikult juba olukord, mil Ukrainast siia saabunud inimesed on Eesti oludega kohanenud ja niiväga omavalitsuste tuge enam ei vaja,» selgitas minister.