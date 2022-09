Telia teatas tänavu kevadel Eesti esimese mobiilsideoperaatorina, et mobiilse interneti massideni viinud 3G-võrk pannakse 2023. aasta lõpus kinni. Lähiaastatel on sama lubanud teha ka teised operaatorid. Ühelt poolt tähendab sulgemisotsus, et tulevikus 3G-võrgu kaudu enam internetti ei pääse. Aga niisamuti viib võrgu kadumine praegu 3G kaudu tehtavad telefonikõned tagasi eelmisel aastatuhandel rajatud 2G-võrku.