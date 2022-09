USA erakorralised naftavarud langesid madalaimale tasemele alates 1984. aastast

Strateegilise naftavaru (SPR) väljavool 9. septembril lõppenud nädalal oli kõige järsem vähenemine alates maist. See hõlmas umbes 8,4 miljonit barrelit toornaftat, vahendab Reuters.

President Joe Biden kehtestas märtsis plaani lasta turule kuue kuu jooksul 1 miljon barrelit päevas strateegilisest naftavarust, et võidelda USA kõrgete kütusehindadega, mis on aidanud kaasa inflatsiooni tõusule.

SPRi varud on vähenenud ka kongressi mandaatide ja Bideni hinnaalgatuse tõttu. Naftat müüakse kvalifitseeritud naftaettevõtetele veebipõhiste oksjonite kaudu ja hinnad määratakse kindlaks tarnekuupäeva sulgudes viie päeva keskmise alusel.

Energeetikaministeerium on teinud ettepaneku täiendada varude reservi, lubades sõlmida lepinguid nafta ostmiseks tulevastel aastatel kindlaksmääratud, eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga. Valitsus ütles, et see kava aitaks suurendada kodumaist naftatootmist.