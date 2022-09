GRAAFIK ⟩ Purk väiksemaks, hind kallimaks: Eesti poodides leiab aset salajane hinnatõus

Postimehega rääkinud inimesed kinnitasid kui ühest suust: muidugi on hinnad poes tõusnud. Ja tihti püütakse hinnatõusu niimoodi inimesele kaela määrida, et ta sellest arugi ei saaks. Üks tõi välja oma viimase poekogemuse: kõrvuti on kaks sama tootja juustu, üks pakk 300, teine 500 grammi. Esimese hooga tahtis suurema paki võtta ja kokku hoida, aga siis vaatas kilohinda – ja väiksemas pakis juust osutus kilokaupa ostes odavamaks.

Midagi on lahti ka pakenditega – need kipuvad kahanema. Üks salatisõber kurtis, et on pidevalt ostnud 380-grammiseid purgisalateid, nüüd on aga purk muutunud 280-grammiseks. Hind purgil on muidugi sama, muutunud on vaid kilohind: kui enne maksis salat 4,97 eurot kilo, siis nüüd 5,68 eurot.