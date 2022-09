Külm dušš: USA hinnatõus oli oodatust suurem

Kuuga kerkisid tarbijahinnad USAs 0,1 protsenti. Kuigi energiahinnad mõnevõrra langesid, ei suutnud see tasandada teenuste ning teiste kulukategooriate hinnatõusu, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Turud on oodanud, et USA keskpank Föderaalreserv kergitab intressimäärasid järgmisel nädalal 0,75 protsendipunkti võrra. Pärast tänast inflatsiooninäitaja ilmsiks tulekut on selge, et poole protsendipunkti mahus intressitõstmine on täiesti laualt maas ning 10% tõenäoususega tõsteakse laenuraha hinda isegi terve protsendipunkti võrra.