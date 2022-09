Tuuleenergia tootjad: bürokraadid menetlevad planeeringuid stoilise rahuga nagu kriisi ei olekski

Liit toonitab oma pöördumises, et Eesti vajab kiiresti täiendavaid tootmisvõimsusi, et tagada omamaise elektrienergia suuremamahuline tootmine ning elektrihindade langus tarbijate jaoks.

Kuigi aeg-ajalt on püütud väita, et suurte võimsuste kiire rajamine jääks rahastamise probleemide taha, leiab liit, et projektide rahastamisel probleeme ei eksisteeri – probleemid on ainult bürokraatlikes tõketes, kus tuuleparkide rajamiseks vajalikud planeeringumenetlused seisavad ja neid planeeringuid menetletakse kohalike omavalitsuste poolt liidu sõnades «stoilise rahuga nagu üleriigilist probleemi ei olekski».

Liit on veendunud, et olukorda ei paranda avalikkuseni jõudnud kavatsus hakata käimasolevaid planeerimismenetlusi auditeerima, kuna ka see on pikk protsess, mis võib-olla veelgi pikendab kogu menetlust – bürokraatia lisamine bürokraatiale ei ole kunagi aidanud kaasa kiiretele lahendustele.

Liit on seisukohal, et riigi ülesanne on oluliselt jõulisemalt sekkuda kohalike omavalitsuste tegevusse, et lõpetada nendepoolne venitamine seaduse jõuga ja seega vähendada bürokraatiat, mitte seda juurde tekitada. Seda nõuab liidu hinnangul kriisiolukord, kuhu Eesti jõudnud on.

Tuuletehnoloogia liit on ise valmistanud ette eelnõu, et täiendada ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadust paragrahviga, mille jõustumisel kiireneks oluliselt uute tuuleenergiavõimsuste lisandumine. Eelnõuga lisatakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusesse täiendav paragrahv, mis puudutab seaduse jõustumise ajal käimasolevate planeerimismenetluste lõpetamist.