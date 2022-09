Scholz tahab energiaturureformi talveks ellu viia

Venemaa on alates Ukraina ründamisest gaasitarneid Euroopale järsult vähendanud, mis on viinud selle kütuse hinna järsult üles ja tõstnud elektriarveid. Gaasi mitte kasutavad elektritootjad, sealhulgas tuuma-, päikese- ja taastuvelektrifirmad, on teeninud rekordkasumeid, kuna turuhinna määrab gaasist toodetud elekter, märkis Scholz Berliinis peetud kõnes.

Saksamaa ja Euroopa Liit on töötanud välja ettepaneku elektritootjate hõlptulu hiigelarvete all kannatavate tarbijate aitamiseks koorida.

«Surume selle nüüd väga kiiresti läbi, et saaksime leevendada survet tarbijatele ja firmadele,» ütles Scholz kõnes. «See juhtub kiirusel, mis on vajalik selle kontrolli alla saamiseks sel talvel.»

Umbes 95 protsenti VDA küsitletud firmadest ütles, et on hinnakasvust raskelt või väga raskelt koormatud, lobigrupi hinnangul on see teinud Saksamaa «konkurentsivõimetuks».