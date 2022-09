Luminor: majandus taastub kevadel, kuid tööpuuduse kasv jätkub

Peaökonomist nentis, et majanduskeskkonna halvenemine on viinud inimeste koduostmise võime kahanemiseni. Seda seetõttu, et oodatavad koduga seotud kulud on suuremad ja toit on kallim. «Samuti on ka kinnisvara hinnakasv suur, jaksatakse osta järjest väiksemat kodu ning kesklinnast järjest kaugemal,» lausus Uusküla.

Kuigi laenuintressid on tänavu üle pika aja pööranud tõusule, pole otseselt intressid seni inimeste laenuvõimet veel muutnud. Värskeim keskpanga intressi tõus pärineb 8. septembrist ning see ei jää viimaseks. «Nii madalat reaalset intressimäära pole Eestis olnud alates 90ndatest. Üllatus pole mitte see, et intressimäärad tõusevad, vaid see, et nad nii hilja ja nii vähe tõusevad,» ütles Uusküla.