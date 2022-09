SEB: ligi pooled lastest saavad kuus kuni 20 eurot taskuraha

«Summad suurenevad laste vanusega, sest üle 40 euro kuus saab ligi kolmandik 15-17-aastastest, samas kui algklassiõpilaste puhul on see näitaja 10%,» ütles SEB eraklientide segmendi müügijuht Victoria Saard.

Balti riikide võrdluses on tulemused sarnased, Leedus annab taskuraha samuti 84% vanematest ning Lätis veidi enam 86%. Lätis on valdav summa ühes kuus ka keskmiselt kuni 20 eurot (48%), vahemikus 21-40 eurot annab 30% ning üle 40 euro taskuraha annab 17% vanematest. Leedus jaotuvad taskuraha summad võrdsemalt – kuni 20 eurot annab tarkusraha 39% vanematest, vahemikus 21-40 eurot 31% ning üle 40 euro annab kulutamiseks 30%.

Pangakonto ja -kaardi puudumist põhjendab 39% vanematest sellega, et nende arvates on lapsed selleks liiga noored või neil on lihtsam lastele sularaha anda. Laste vähese finantskirjaoskuse, selleks et iseseisvalt pangakaarti kasutada, toob põhjuseks ligi viiendik (19%).