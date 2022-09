Eesti Gaas: gaasituru indeksid näitavad langustrendi

«Positiivne uudis on see, et seda niiöelda auru hakkab gaasihindadest välja minema. Kui siin juulis ja augustis tegi gaasihind sisuliselt iga päev rekordi – augusti lõpus tõusis hind juba 350 euroni megavatt-tunnist – siis pärast seda on hind üsna kiiresti allapoole tulnud. Hetkel näitavad gaasituru indeksid 200 euro ümber hinda novembriks ja detsembriks, aga see kukkumine on olnud väga kiire, et kui me sinna jõuame, on hinnad võib-olla juba 150 juures,» ütles Kaasik riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil.

Kaasiku sõnul on gaasihinna alla toonud ühelt poolt vähenenud gaasitarbimine ja teiselt poolt hea Norra LNG tarnekindlus Leedust Eestisse.

Eesti Gaasi juht rõhutas, et kogu algavaks kütteperioodiks olemasolevatest varudest ja sõlmitud ostulepingute mahust siiski ei piisa. «Me tänasel hetkel eeldame, et siia Paldiskisse või Soome Inkoosse ikkagi tekiks see LNG vastuvõtuvõimekus, et me ikka saaksime lisavõimsust hankida. Kuna hetkel seda siiski veel pole, oleme teinud taotlused Norra LNG ostuks Leedust järgmise aasta alguses,» selgitas gaasiettevõtte juht.

Paldiski LNG haalamiskaid ehitava energiaettevõtte Alexela nõukogu esimees Marti Hääl tõi välja tarnekindluse rolli gaasihinna kujunemisel. «Väga oluline on uute tarneahelate reaalne paikasaamine ja käikuvõtmine, siis kaob põhjendamatu emotsioon ja paanika turult ära ja mina kaldun ka pigem prognoosima langustrendi jätkumist,» ütles Hääl.

Nõukogu esimehe sõnul on LNG osakaal Euroopa gaasiturul just viimastel kuudel kiiresti kasvanud seoses riikide plaanidega vähendada sõltuvust Venemaa torugaasist, mis tähendab, et torugaasi hinda kujundab praegu juba hoopis LNG maailmaturuhind. «LNG hind on aga torugaasi hinnaga võrreldes märkimisväärselt odavam, mis toob kaasa ka torugaasi hinna odavnemise Euroopa regioonis,» selgitas Hääl.