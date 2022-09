Eesti Energia: energiabörside pilgud on pööratud Euroopasse

«Saksamaa aasta ette elektrifutuur jätkas sarnaselt gaasihinnale langust, lõpetades nädala 510 euro juures megavatt-tunni eest. Vaid kaks nädalat tagasi kerkis see 1000 euroni, kui aimdused Nord Stream 1 peatumisest tõeks osutusid. Et energia julgeolekut tagada, võttis Saksamaa valitsus eelmisel nädalal vastu pöördelise otsuse ning pikendas kahe tuumajaama eluiga vähemalt aprillini,» märkis Miller.

Strateeg selgitas, et see 2,7 gigavatti tuumavõimsust oleks muidu aasta lõpust välja lülitatud, kuid hoitakse nüüd alates uuest aastast igaks juhuks reservis. Hüppeliselt on tema sõnul Saksamaal kasvanud kivisöest elektritootmine, mis kattis esimesel poolaastal koguni 30 protsenti riigi energiavajadusest.

Juba praeguseks on Euroopa Liidu kollektiivse energiaarve hinnatõus Milleri sõnul kerkinud Venemaa sõja tõttu 460 miljardi euro võrra ja arvutatud on et, Nord Stream 1 peatamine lisab sellele veel hinnanguliselt 50 miljardit. «Positiivse poole pealt tootsid Euroopa Liidu riigid sel suvel rekordkoguse elektrit päikesest, 28 protsenti rohkem kui mullu, mis aitas maagaasi arvelt kokku hoida 29 miljardit eurot,» lausus strateeg.

Venemaa osakaal Euroopa gaasiimpordis on Milleri kinnitusel tänaseks järsult vähenenud. «Euroopa Komisjoni asepresidendi Ursula von der Leyeni sõnul sõltus Euroopa 40 protsendi ulatuses Vene torugaasist, ent nüüdseks on see osakaal kahanenud 9 protsendile,» tõi strateeg välja.