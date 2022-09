Tehnoloogiaplatvorm Jobbatical kaasas hiigelinvesteeringu

Jobbatical haldab kiiresti kasvavate ettevõtete töötajate ümberpaigutamist, sihiga, et ühest riigist teise kolimine oleks täiesti paberivaba. Pärast COVID-19 pandeemiat on töötajate ümberpaigutamise kasvukõver ettevõtte sõnul kiiresti tõusnud – ettevõtted otsivad talente, et täita ülemaailmse oskuste nappuse tõttu tekkinud lüngad.