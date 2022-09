Putin: Venemaal jääb inflatsioon tänavu 12 protsendi kanti

«On põhjust eeldada, et aasta lõpuks on inflatsioon umbes 12 protsenti,» ütles president.

Ta märkis, et inflatsiooni languse suundumus jätkub mitme asjatundja hinnangul.

Putin rõhutas, et Venemaal õnnestus inflatsioon kiiresti taltsutada: aprillis saavutas see 17,8 protsendiga tipu ja 5. septembriks langes see 14,1 protsendini.