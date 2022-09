Ühistranspordikeskus lünklikust bussiühendusest: isegi surm ei võta sealt, kust võtta pole

«Täna 7:10 väljuma pidanud 114 ehk nn kooliminejate buss jäi tulemata. Arvata on, et ka vastav tagasisuuna väljumine jääbki tulemata. SEBElt mitte mingeid teavitusi,» kirjutas pahane viimsilane Viimsi elanike FB grupis.

«Keskus on rakendanud kõiki hoobasid vastavalt lepingus kokkulepitule, kuid kahjuks ei võta surm ka sealt kus võtta ei ole,» ütles Nilisk. «Vedaja teeb täna enda poolt kõik, et leida puuduolevad bussijuhid, kuid see ei juhtu homme, see võtab aega. Küll aga peab sõitja arvestama, et ta ei pruugi Eesti keelega tulevikus enam saada bussijuhiga suhelda.»