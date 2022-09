Vene turistide voog Euroopasse kuivab aasta lõpuks kokku

«Esimesel poolaastal kahanes turistide voog Euroopasse Venemaa julgeolekuteenistuse FSB piirivalveteenistuse andmetel 2019. aastaga võrreldes 85 protsenti. Suve lõpuks võib langus jõuda 90-95 protsendini, sest see on alati olnud menukaim hooaeg Euroopa riikidesse reisimiseks,» ütles ATOR raportis.

ATOR meenutas, et alates 2022. aasta märtsist puuduvad lennundussanktsioonide tõttu otsene lennuühendus Venemaa ja Euroopa riikide vahel, välja arvatud Serbia.

«Kui enne pandeemiat oli Euroopa tasapisi muutumas valdavalt iseseisva turismi sihtkohaks, siis tänavu on olukord kardinaalselt muutunud. Enamik turiste reisis Venemaalt Euroopasse reisikorraldajate abiga. Organiseeritud segmendis vähenes ka nõudlus 75-80 protsendi võrra, võrreldes 2019. aasta suvega, kuid see on väiksem kui turu langus tervikuna,» märkis liit.