Läti maksuamet nõuab Boltilt 1,4 miljonit eurot maksmata makse

Tegemist on Bolti teise Lätist maksude vältimise eest saadud trahviga. Varasem trahv oli summas 200 000 eurot. Ettevõte on mõlemad otsused edasi kaevanud.

De Facto tõi samas oma rerportaažis esile, et Bolti endine konkurent Yandex lahkus Lätist ilma sentigi makse maksmata, kuid sellele ettevõttele trahvi oodata pole. Maksumameti selgitusel peab Bolt makse maksma oma ärimudeli tõttu. Yandex tegutses Lätis aga ilma esindust või tütarettevõtet registreerimata, mistõttu ei pea firma ka tulumaksu maksma.

Bolti esindajate sõnul on ettevõte maksnud kõik maksuameti poolt nõutud maksud. «On erinevad arvamused, kuidas ettevõtete tulumaksu tuleks arvutada, arvestades Läti ja Eesti vahel sõlmitud maksulepet. Kohtule on esitatud apellatsioonkaebus, et selgitada maksude maksmisel rakendatavat metodoloogiat,» lisasid nad.