Siseministeeriumi valitsemisalas maksti kriisis lubatust suuremat palka

Täna avaldatud riigikontrolli audit tõstatas siseturvalisuse valdkonnas kriitilise personali tasustamise küsimuse, mis takistab kriisiaegsete täiendavate ülesannete täitmise eest ettenähtud tasu maksmist.

Siseministeeriumi kantsleri Tarmo Miilitsa sõnul on tegemist tavaolukorras mõistliku piiranguga, kuid pikas kriisis töötades on see osutunud takistuseks.

Probleemiks on seadusest tulenev piirang, mis võimaldab sellist tööd tasustada vaid 20 protsendi ulatuses teenistuja palgast. Tarmo Miilits

«Siseturvalisuse valdkonna teenistujad täidavad kriisiolukordades sageli täiendavaid ülesandeid, et saaksime kriisi lahendatud ja ohu võimalikult kiiresti maandatud. Probleemiks on seadusest tulenev piirang, mis võimaldab sellist tööd tasustada vaid 20 protsendi ulatuses teenistuja palgast. Ilmselgelt tuleb kriisis ette olukordi, kus see ei ole piisav,» selgitas Miilits.

Kantsler lisas, et siseturvalisuse valdkond on lihvitud viimase rohkem kui kümne aasta jooksul nii õhukeseks, et inimesed täidavad kriisiolukorras hulgaliselt täiendavaid teenistusülesandeid.

Siseministeeriumi valitsemisala on viimasel kolmel aastal kriiside haldamisel võtmerollis nii koroonakriisi, eriolukorra kui ka hübriidrünnaku ajal Valgevene-Leedu piiril, rääkimata veebruaris alanud Vene agressioonis Ukraina vastu ja Ukraina sõjapõgenike abistamisel, loetles Miilits.

«Nende kriiside lahendamiseks on kohati vaja täita täiendavaid ülesandeid, mida ei ole mõistlik rahulikul ajal tööülesannete sisse arvata. Samas peame olema võimelised seda tööd palgaga kompenseerima, mistõttu tuleb kaaluda avaliku teenistuse seaduse muudatust ja muutuvpalgale seatud 20 protsendi piiri tõstmist või selle ärakaotamist, nagu töölepinguseaduseski,» lisas ta.