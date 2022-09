Incap hakkab Amplerile kontrollereid tootma

Incap Electronics Estonia juhi Greg Grace’i sõnul on koostöö Ampleriga Incapi jaoks oluline mitmel moel.

«Kliendina on Ampleri näol tegu väga kiiresti kasvava tipptehnoloogia arenduse ja tootmisega tegeleva ettevõttega, kellele partneriks olemine on suur au. Lisaks on rohetehnoloogia ja kergliikurite ärivaldkond suund, millele Incap soovib üha enam keskenduda,» ütles Grace.