«Lootus 2030. aastaks põhisuunad neljarajaliseks ehitada ei ole mitte kadumas, vaid ammu kadunud,» hindab Eesti Taristuehituse Liidu ja TREV-2 juhatuse esimees Sven Pertens. «Meie viimaste aastate ehitustempo on olnud üheksa-kümme kilomeetrit aastas. Võttes aluseks, et Eestis on neljarajaliseks ehitamata veel umbes 340 kilomeetrit teid, läheb meil sama tempoga jätkates veel 34 aastat,» selgitab ta olukorda.