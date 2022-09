Sel nädalal külastab Eestit viis kruiisilaeva

Teisipäeval jõuab Vanasadamasse 100 meetrit pikk Clio. Malta lipu all sõitev laev võtab pardale kuni 90 reisijat. Uuesti on laev Tallinnas juba laupäeval ja lahkub pühapäeval.

Laupäeval väisab Tallinna korraga neli laeva. Neist üks on 289-meetrine Itaalia lipu all seilav Costa Fascinosa, mis saabub Helsingist ja siirdub Riiga. Sel hooajal alus enam Eestit ei külasta.

Vanasadama kruiisikai ääres sildub ka 331 meetrit pikk Malta lipu all seilav MSC Virtuosa, mille ehitusmaksumused moodustasid kokku ligi poolteist miljardit dollarit. Laev saabub Kopenhaagenist ja võtab õhtul suuna Helsingile. Tegemist on laeva teise ühtlasi viimase Eesti-reisiga sel hooajal.

Samuti Malta lipu all sõitev Mein Schiff 4 saabub Helsingist ja siirdub Stockholmi. Uuesti on laev Tallinnas juba 24. septembril.

Nädala viimane laev on pühapäeval kruiisilaevade kai äärde jõudev MSC Poesia. Panama lipu all seilav alus on 294 meetri pikkune ja viibib 11-päevasel ringreisil alguse ja lõpuga Kopenhaagenis. Eestisse tuleb laev Gotlandilt ja võtab õhtupoolikul kursi Stockholmile. MSC Poesia sel hooajal enam Eestit ei külasta.