Majanduslanguse sügavust võib peale Vene gaasi kadumist mõjutada ka halb ilm

Citadele tütarettevõtte esindaja sõnul ennustavad analüütikud, et majanduskasv ei ületa järgmisel aastal USA-s ja euroalal 1 protsenti. «Kusjuures euroalal on numbrid suure tõenäosusega veelgi madalamad või isegi negatiivsed,» lisas ta.

Halvenev majandusolukord Euroopas, kus inflatsioon on endiselt kõrgel tasemel, teeb elu raskeks ka Euroopa Keskpangal (ECB) tõdes ökonomist. «Septembris kiirendas ECB intressimäära tõstmist ja suurendas peamist refinantseerimismäära 1,25 protsendini juuli 0,50 protsendilt ja ümmarguselt nullile suve alguses,» nentis ta ning lisas, et inflatsiooni rekordkiirust silmas pidades, kavatseb ECB jätkata intressimäärade tõstmist ka järgmistel kohtumistel.

Striževska sõnul kujutab Nord Streami kaudu Euroopasse suunatud Venemaa gaasitarnete peatamine endast täiendavat ohtu nii euroala inflatsioonile kui ka majandusarengule. «Augusti lõpus saavutati kaks kuud enne plaanitut eesmärk, et Euroopas on täidetud 80 protsenti gaasihoidlate mahust. See aitab osaliselt Euroopa riikidel talve üle elada, kuid konkurents gaasitarnete pärast, sealhulgas Aasia riikidega, hoiab gaasihindu jätkuvalt kõrgel ja turgu ebakindlana, eriti kui Venemaa gaas kaob Euroopast täiesti,» tõdes ökonomist.

Striževska tõi välja, et Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangute kohaselt võib Venemaa gaasitarnete täieliku katkestamise mõju Euroopa Liidu (EL) ja Saksamaa majandusele olla küll 0,4 protsenti, kui see õnnestub asendada vedelgaasi impordiga, ning alla 3 protsendi, kui gaasitarneid ettevõtetele piiratakse kodumajapidamiste kasuks.

Negatiivsete mõjude leevendamiseks töötavad Euroopa riikide valitsused praegu uute programmide kallal, mis on mõeldud ettevõtete ja tarbijate toetamiseks. «Näiteks teatas Saksamaa valitsus toetusprogrammist, mille suurus on peaaegu 2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Seda on alates eelmise aasta septembrist juba rakendatud meetmetest kaks korda rohkem,» selgitas ökonomist ning lisas, et teistes EL-i riikides on viimase aasta jooksul käivitatud toetusprogrammid, mille suurus on 1–3 protsenti riigi SKT-st.