EL rahandusministrid jõudsid energiahindade osas pooliku lahenduseni

5. Vene gaasile hinnalae seadmine, kuna vene gaasi import on sõja algusest peale vähenenud vaid 9 protsenti, mis näitab, et sanktsioonid ei tööta.

Kohtumisel osalenud Eesti rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on oluline, et meetmete rakendamisel toimub vähemalt mingil tasemel riikide vahel koordinatsioon, et vältida soovimatuid negatiivseid kõrvalmõjusid ning energiaturu rahustamiseks on vajalikud ühised meetmed. «Kõrged energiahinnad vajavad ELi tasemel kohest tegutsemist. Oma meetmete kujundamisel oleme lähtunud sellest, et tagada varustuskindlus ja inimeste toimetulek,» teatas Pentus-Rosimannus.