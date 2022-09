Eesti elanike usaldus kasutatud autode müüjate vastu on madal

Kõige rohkem usaldatakse kasutatud autode müüjaid Suurbritannias, kus usaldusindeks on 122,2 punkti ja Soomes, kus see on 120,4 punkti. Sloveenias on usaldusindeks 109,7, Saksamaal 109,4, Slovakkias 107,5 ja Tšehhis 106,4 punkti, teatas Carvertical.

«Suur usaldus müüjate vastu ei tähenda aga, et nad on seda usaldust väärt. Ühendkuningriigis on 14,5 protsendil autodel läbisõidunäitu keritud, mis viitab, et kasutatud autode turg ei ole läbipaistev. Kuna britid usaldavad automüüjaid rohkem kui inimesed teistest riikidest, võivad nad olla pettuste suhtes haavatavamad,» kommenteeris autoekspert ja Carverticali kommunikatsioonijuht Matas Buzelis uuringut.

Keskmise usaldustasemega riikide hulka kuuluvad uuringu järgi Prantsusmaa, kus usaldusindeks on 102 punkti. Serbias on see näitaja 100,2, Lätis 94,5, Poolas 94,2, Itaalias 93,7, Horvaatias 93,3 ja Rumeenias 92,8. «Nendes riikides elavad ostjad näivad olevat ebaausatest müüjatest rohkem teadlikud ja on kasutatud auto ostmisel tavalisest ettevaatlikumad,» märkis Buzelis.

Eestis on usaldusindeks 88 punkti. Leedus, Ungaris ja Bulgaarias on indeks veelgi madalam ehk vastavalt 81,6 punkti, 80,5 punkti ja 79,5 punkti. «Nendes riikides on pikk autopettuste ajalugu. Paljude sõidukite läbisõitu on keritud või on tegemist minevikus raske avarii läbi teinud autoga. Kuna paljud sõidukijuhid on saanud nendes riikides ebaausate müüjate poolt petta, on keskmine usaldus müüjate suhtes madal,» selgitas Buzelis.