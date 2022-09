Rahandusministeerium kaitseb kriitika alla langenud suvist majandusprognoosi

Euroopa Liidu õiguses on eelarvenõukogule antud kohustus hinnata makromajandusliku prognoosi sobivust riigieelarve koostamiseks, kuid Euroopa Liit ei kohusta andma arvamust rahandus­prognoosi kohta. Eesti seadusandlus on laiendanud eelarvenõukogu pädevust ja võimaldab avaldada arvamust nii makromajandus- kui rahandusprognoosi kohta. Siiski on Euroopa Liidu nõuete korrektseks täitmiseks vajalik arvamust mõlema prognoosi kohta teineteisest piisavalt eristada ja selline eristamise vajadus on välja toodud ka rahandusministeeriumi ja Eelarvenõukogu vahel sõlmitud koostöö­kokkuleppes.

«Antud juhul on eelarvenõukogu sõnastanud oma hinnangu üldisemalt majandus­prognoosile, nimetades oma arvamuses, et majandusprognoos koosneb nii makromajandus kui ka rahandus­prognoosist. Selline üldistusviis ei ole Eesti eelarvekava edasisel menetlemisel Euroopa Liidu protsessides piisavalt selge ning ei ole kooskõlas eelmainitud regulatsioonide ja kokkuleppega,» märkis rahandusministeerium oma vastuses.

Eelarvenõukogu arvamusest jääb mulje, justkui puudutaks eelnev kogu valitsussektori kuluprognoosi. Tegelikult on valitsussektori kulutuste osa, mis kajastab eelmisel aastal ehk enne kõrget inflatsiooni langetatud otsuseid, väiksem kui üks kolmandik valitsussektori kuludest. Ülejäänud rohkem kui kaks kolmandikku valitsussektori kulutustest sisaldab värskeimast makromajandusprognoosist tulenevat mõju. Tuleb ka arvestada, et mainitud vähem kui kolmandiku osas, samuti koalitsioonileppe rakendamise osas, on valitsusel väga suur kaalutlusõigus, mistõttu ei ole rahandusprognoosi jaoks piisava detailsusega võimalik hinnata kõige tõenäolisemat arengutrajektoori, sest need otsused tehakse eelarve ja eelarvestrateegia arutelude käigus.

Rahandusministeerium kinnitab, et poliitika­meetmete kavandamisel ja nende üle otsustamisel võetakse eelarvearutelude käigus otsuste makromajanduslik mõju eelarvepositsioonile vajadusel arvesse kaudselt. Seetõttu on eelarvereeglite täitmiseks vajaliku eelarvepositsiooni mõjuhinnang ja koos sellega ka võlakoormuse hinnang jätkuvalt korrektne ka poliitikameetmete mõju sisseviimisel. Seega on rahandus­ministeeriumi hinnangul makromajandusprognoos jätkuvalt sobilik alus rahandus­prognoosile.