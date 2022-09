Erimeelsused Brüsselis: Saksamaa ja Austria ei toeta Vene gaasi hinnalage

«Neil riikidel on endiselt sõltuvusi, mis sunnivad neid seda gaasi kasutama,» ütles Habeck täpsustamata, mis riike ta silma pidas.

Austria, mis sõltub endiselt Moskva gaasitarnetest, kuigi sõltuvus on vähenenud, ei toeta samuti hinnapiirangut, ütles energeetikaminister Leonore Gewessler Bloombergi teatel.

Habecki sõnul on Saksamaa vastu ka üldisele gaasihindade ülemmäärale, kuna see saadaks turule vale signaali. Ta toetab «põhienergiavajaduste hinnalage», kus tarbijad peaksid maksma rohkem, kui nende tarbimine ületab teatud summa.

Poola kliimaminister Anna Moskwa sõnul ei näe Poola vajadust kahepoolse gaasi solidaarsuslepingu sõlmimiseks Saksamaaga. Saksamaa majandusminister ütles nädala alguses, et naaberriigid Belgia, Luksemburg, Holland ja Poola keelduvad alustamast selliste tehingute üle «konstruktiivseid läbirääkimisi», mis võib süvendada gaasikriisi Saksamaal.

«Meil praegu laual olevad lahendused on piisavad,» kinnitas Moskwa, viidates Poola ja Saksamaa gaasisüsteemihaldurite vahelisele koostööle. «On ilmne, et kui meil on oma gaasi- või elektriturul ülejääke, jagame seda, kuid lähtume oma riiklikust julgeolekust ja rahvuslikest huvidest, mitte aga mingitest sunniviisilistest mehhanismidest.»