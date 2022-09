Kuldar Väärsi tee täistunnibussist kaitserobotiteni

Millest sa mõtled kaitsetööstuse ühe valdkonna juhtiva ettevõtte tipus olles?

Töö nagu iga teine. Meil on Milremis kõik inimesed olulised. Milrem on täna seal, kus me oleme, tänu tublidele inseneridele, kes on olnud hästi nutikad ja töökad, ning tänu kõigile teistele inimestele, kes on võimaldanud jõuda meie klientide ja turgudeni. Ja ma ei näe, et minu roll oleks kuidagi erilisem kui teistel. Armastan öelda, et minu ülesanne on väga lihtne: luua visioon ja leida meeskonda minust targemad inimesed seda visiooni ellu viima.

Mis pilguga sa praegu maailma näed?

Globaalselt väga murettekitav. Jah, võib-olla on kaitsetööstusele tellimusi rohkem ja kaitse-eelarved suuremad, aga kõige selle kõrval oleme eelkõige nende kaitsesse investeerivate riikide kodanikud ja see ei mõju hästi meie turvatundele. Siiski, olles NATO riik, ei ole meil põhjust muretseda. Me oleme kindlasti hästi kaitstud ja paremas olukorras, kui me kunagi üldse olnud oleme. Inimlikult on andestamatu Venemaa brutaalsus Ukraina sõjas. Venemaa on valinud tee, et tsiviilohvreid oleks palju – see ei ole juhus, vaid taktikaline valik, mida tsiviliseeritud maailm ei saa aktsepteerida.

Kas see on silmade avanemise aeg ülejäänud maailmale? Kas sa oled Venemaa jõhkrust ette näinud või on see kokkusattumus, et sa just selles valdkonnas arendusi teed?