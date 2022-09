Müller: intressimäärade tõstmisel ei saanud kõhelda

Tavapäraselt käib majanduslangusega kaasas hinnatõusu aeglustumine, aga praegu see seos ei tööta. Eriti juhul kui gaasi tarbimist on vaja otseselt piirama hakata, on väga tõenäoline, et näeme euroalal järgmisel aastal majanduslangust. Keskpanga peamine eesmärk on aga just hinnatõusu piisavalt madalal hoidmine paari aasta ettevaates, mistõttu ei ole ka need riskid majandusaktiivsusele põhjuseks intressimäärade tõstmisel kõhelda.