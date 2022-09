Rail Balticu keskkonnamõju hinnang sai heakskiidu

Rail Balticu kõikide põhitrassilõikude keskkonnamõju hinnatakse täiendavalt põhiprojekti koostamise käigus, mille mõjude hindamise algatamist taotles RB Rail AS kohalik filiaal oma initsiatiivil 2019. aasta alguses. Nüüd, veidi enam kui kolme aasta pikkuse töö tulemusena, on valminud järgmine keskkonnamõjude hindamise aruanne, mis on järjekorras teine, teatas Rail Baltic Estonia.

Esimene, ehk Ülemiste-Kangru lõigu KMH aruanne tunnistati nõuetele vastavaks juuli lõpus. Kogu Rail Balticu Eesti trassiosal koostatakse kokku kaheksa keskkonnamõjude hindamise aruannet.

Trassilõik, mis ulatub Harju ja Rapla maakonna piirist Hagudini, on 16,6 kilomeetri pikkune ning läbib valdavalt hajaasustatud alasid, kus asustuse vahel on põllu- ja metsamaad. Käsitletav trassilõik ristub Mäliveres Tallinna-Rapla-Türi maanteega ning trassilõigu lõpus Hagudi-Kodila teega. Ristumisi on ka mitme kohaliku teega. Mälivere ja Röa küla piirkonnas ristub trassilõik olemasoleva Tallinna-Lelle 1520 raudteega.

Rail Baltic Estonia keskkonnajuhi Roland Müüri sõnul on kõik tekkida võivad olulised keskkonnamõjud lähtuvalt keskkonnamõju hindamise järeldustest kas välditud, leevendatud ebaolulise määrani või kompenseeritavad. Raudteetrass lõikub siin lõigus ka näiteks Keila jõega, mis on piirkonnas loomade liikumisteede seisukohast kõige tähtsam vooluveekogu ning läbib rohekoridore, millele tekkiv mõju on leevendatud ökoduktide rajamisega.