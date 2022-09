Ekspert: Mustamäest on saamas kesklinna osa

«Seda eelkõige hea ühenduse olemasolul pealinnaga. Kui seni oli Tallinna ümber 30-kilomeetrine niiöelda kinnisvara kuldne ring, siis nüüd on see laienenud. Isegi Rakveres elavad inimesed käivad Tallinnas tööl, kuna maantee-ühendus on mugav ja kiire,» kommenteeris Laugus.

«Õnneks on korteriturul suurem defitsiit peatunud, pakkumisi on rohkem ning hinnad stabiliseerumas. Arendajatel on julgust jälle ehitada, kuid uute projektide hinnad on optimistlikult ja järjekordse inflatsiooni suurusjärgu võrra tõusnud. Usun, et ostjatel on tekkinud nüüd ruumi kauplemiseks ja seda trendi võib ennustada vähemalt järgmiseks pooleks aastaks,» prognoosis Laugus.