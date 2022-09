Riigikontroll: riigiasutused teevad eelarvestamisel tühja tööd

Rahandusministeerium on alustanud eelarvereformi, mille eesmärk on vaadata uuesti üle eelarvestamise põhimõtted. Samuti on ministeerium asunud koostama analüüsi, et võtta kasutusele uus eelarve infosüsteem. Riigikontrolli arvates kasvab eelarve metoodika uuendamise ja infosüsteemi paralleelsel arendamisel risk, et Rahandusministeerium ei suuda vajaliku põhjalikkusega mõlemasse projekti panustada ning lisaks metoodilist ja tehnilist tuge pakkuda.

Riigikontroll juhib tähelepanu praegu kasutusel oleva kuluarvestuse infosüsteemi arendamisega kaasnenud olukorrale, kus infosüsteem hakkas dikteerima eelarvestamise metoodikat ja muu hulgas tingis see vajaduse uue infosüsteemi järele. Sestap on oluline, et uue infosüsteemi arendamisel saadakse kõigepealt paika eelarvestamise raamistik.