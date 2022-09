Kas inflatsiooni peatamiseks ohverdatakse majanduskasv?

Negatiivsete mõjude leevendamiseks töötavad Euroopa riikide valitsused praegu uute programmide kallal, mis on mõeldud ettevõtete ja tarbijate toetamiseks. Näiteks teatas Saksamaa valitsus toetusprogrammist, mille suurus on peaaegu 2% sisemajanduse kogutoodangust. Seda on alates eelmise aasta septembrist juba rakendatud meetmetest kaks korda rohkem. Teistes ELi riikides on viimase aasta jooksul käivitatud toetusprogrammid, mille suurus on 1–3% riigi SKPst. Kuid erinevalt pandeemiast tuleb seekord suuremate eelarvepuudujääkide eest maksta kallimat hinda – kui keskpangad tõstavad intressimäärasid, siis tõusevad ka valitsuste laenukulud.