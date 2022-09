Isikliku auto kasutamise hüvitis on ajale jalgu jäänud, koda nõuab piiride tõstmist

Koda juhib tähelepanu, et 335-eurone maksuvaba hüvitise piirmäär kehtib alates 2014. aasta 1. septembrist ning 0,3-eurone piirmäär alates 2011. aasta 1. jaanuarist. Viimase kaheksa aasta jooksul on statistikaameti andmetel tarbijahinnaindeks tõusnud ligi 43 protsenti, sealhulgas viimase aasta jooksul on hinnakasv olnud ligi 25 protsenti.

Hetkel ei ole koja sõnul ka ette näha, et lähitulevikus ootaks Eestit ees deflatsioon, pigem prognoositakse inflatsiooni kasvu jätkumist. Seetõttu on kaubanduskoja hinnangul vaja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise maksuvaba piirmäära tõsta 43 protsenti ehk viimase kaheksa aasta inflatsiooni võrra. See tähendab, et hüvitise maksuvabad piirmäärad oleksid praeguse 0,3 euro asemel 0,43 eurot ning 335 euro asemel 479 eurot.