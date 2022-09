Sikkut: elektrituru korraldus vajab kiiret sekkumist

Nõukogul on arutlusel võimalikud lahendused, millega leevendada muutlikku energiaturgu ja kõrgeid energiahindu ning kuidas tagada liikmesriikide varustuskindlust eelolevaks talveks.

«Kõrgete energiahindade probleemi lahendamiseks vajab elektrituru korraldus kiiret ajutist sekkumist, et säilitaksime oma ettevõtete konkurentsivõime ja inimeste sissetuleku,» ütles Sikkut. «Hiljutine Venemaa otsus lõpetada tarned Nord Stream 1 kaudu on otsene näide, kuidas Venemaa kasutab energiat sõjarelvana. Venemaa tegevus on küll põhjustanud kriisi meie energiaturgudel, kuid kui püsime Euroopa Liidus ühtsed, siis saame hakkama ka eesootaval keerulisel talvel.»