General Electric võiks kolmeks jagatuna olla palju väärtuslikum kui ühes tükis

Konglomeraatide jagunemised on üsna tavalised ning investorite ja analüütikute ülesanne on hinnata, kas jagunevate ettevõtete väärtuste summa on jaguneva ettevõtte väärtusest väiksem või suurem.

General Electric on välja kuulutanud ettevõtte jagamise kolmeks ettevõtteks: lennutööstuskompaniiks GE Aerospace, meditsiinitööstusettevõtteks GE Health­Care ja energiatööstuskompaniiks GE Vernova. Investeerimisajakiri Barron’s usub, et kolme ettevõtte koguväärtus on tulevikus märkimisväärselt suurem kui praeguse General Electricu väärtus, mis on 80 miljardit dollarit.