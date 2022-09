EL toodab rohkem päikeseenergiat kui kunagi varem

Uuringu kohaselt on ELis sel suvel toodetud rohkem päikeseenergiat kui kunagi varem. Mõttekoja Ember Climate analüüsi kohaselt suurenes tootmine maist augustini võrreldes 2021. aasta suvekuudega 22 teravatt-tundi võrra 99,4 teravatt-tunnini. Et toota sama palju elektrit gaasi abil, oleks ühendus pidanud arvutuste kohaselt ostma gaasi 29 miljardi euro eest. Arvutused põhinesid uuritud kuude igapäevastel gaasihindadel.

Uuringu kohaselt pärines 12 protsenti ELis maist augustini toodetud elektrienergiast päikeseelektrijaamadest. Eelmisel aastal oli see uuringu kohaselt vaid 9 protsenti. «Samal ajal, kui Euroopa on gaasikriisist räsitud, pakub päikeseenergia palju vajalikku leevendust,» ütles Pawel Czyzak Ember Climate'ist.

Uuringus leiti, et 18 riiki tootis sel suvel rohkem päikeseenergiat kui kunagi varem. Esikohal oli Holland 23-protsendilise osakaaluga, kellele järgnes Saksamaa tootes 19 protsenti oma elektrienergiast ja Hispaania 17 protsendiga. Poola tegi kõige suuremaid edusamme päikeseenergia tootmisvõimsuse suurendamisel, kuna riigis on nüüd 26 korda rohkem päikeseenergia pindala alates ülemineku algusest 2018. aastal. Poola tootis sel aastal 8 protsenti oma elektrienergiast päikeseenergia abil, öeldi uuringus.

Üldiselt tõdesid analüütikud, et pühendumine päikeseenergiale on tugevalt kasvanud. Aastane kasv aastatel 2020-2021 andis tulemuseks 8 teravatt-tundi võrreldes 22 teravatt-tunniga järgmisel aastal. See on tingitud ka asjaolust, et viimastel aastatel on päikesepaneelide tootmisvõimsust igal aastal laiendatud umbes 15 protsendi võrra.