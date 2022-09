Greenpeace takistas Rootsis Vene gaasi mahalaadimist

Aktivistid nõuavad, et Rootsi valitsus lõpetaks kohe Vene gaasi importimise.

«On lubamatu, et kuus kuud pärast seda, kui Putin alustas oma verist kallaletungi Ukrainale, lubatakse Vene gaasil ikka veel Rootsi voolata,» ütles aktivist Karolina Carlsson.

«Me kõik teame, et Vene fossiilkütustega rahastatakse sõda. (Rootsi) parlament on andnud valitsusele selge korralduse lõpetada igasugune Vene energia import Rootsi ja peaminister Magdalena Andersson on kohustatud seda täitma.»