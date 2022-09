Laenumaksed paisuvad: intresse tõstnud Euroopa Keskpank ei kavatse peatuda

EKP teatel on intresside tõstmine oluline, et viia inflatsioon tagasi keskpanga eesmärgiks seatud 2 protsendi juurde. Praegusest hinnangusest lähtuvalt kavatseb nõukogu baasintressimäärasid järgnevatel istungitel veelgi tõsta, et pärssida nõudlust ja pakkuda kaitset inflatsiooniootuste pideva tõusu ohu vastu, teatas EKP meediale.