Sikkut: Eesti toetab plaani kehtestada elektrile ajutine hinnalagi

Sikkuti sõnul on oluline elektribörsil läbipaistvuse suurendamine. «See, et börs toimib, et teda usaldatakse ja ta annab tulemuse, millega saavad nii inimesed kui ettevõtted enam-vähem rahul olla, on tähtis,» toonitas minister.

Nende jaamade tootmiskulud on tunduvalt madalamad kui gaasil töötavatel jaamadel, kuid siiani on neil olnud võimalik küsida samu hindu ja teenide üüratuid kasumeid. Kui ELi riigid Brüsseli ettepanekut toetavad, siis neil tootjatel see võimalus kaob.

Tarbimise juhtimine on samuti oluline

Samas tuleb Sikkuti sõnul vältida spekuleerimist ja võimaldada nõudluse tarka juhtimist. «Kui me näeme, et 2,4 megavatti tõstab hinna 1000 euro pealt 4000 euro peale, siis tegelikult on võimalik sekkuda enne, kui see 4000 eurot tipuhinnaks saab. Seda ruumi tarbimise juhtimiseks ja nõudlusepoolseks sekkumiseks on, need instrumendid on olemas, küsimus on, kuidas seda üle-euroopaliselt rakendada,» lisas ta.