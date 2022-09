VTA endine peadirektor Ago Pärtel asus Nordic Milk OÜ kvaliteedijuhiks

«Minu uue ametikoha märksõnadeks on põnevus ja väljakutsed, sest ees ootavad ajad on pehmelt öeldes keerulised,» märkis Ago Pärtel. «Oleme justkui püsivas kriisis, kus kõik kallineb ja strateegilisi toormeid napib või on neid aina raskem hankida. Kvaliteedijuhi rolliks on see, et järeleandmisi ei tehtaks kõige olulisemate tegurite ehk toiduohutuse ja kvaliteedi arvelt. Mind innustas Nordic Milkis alustama see, et siin on selge ja arusaadav struktuur, mille tugevad tööstused oma tuntud kaubamärkidega soovivad kasvada,» lisas Pärtel.