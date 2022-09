Nael langes dollari suhtes pea 40 aasta madalaimale tasemele

Naelsterling kukkus vastse peaministri Liz Trussi majandusprogrammi avaldamise eel kell 17.00 tasemele 1,1405 dollarit, mis on madalaim tase alates 1985. aastast, vahendab Sky News.

Selle aasta jooksul on nael dollari suhtes kaotanud üle 15%, mida on kahjustanud nii dollari tugevus kui ka Ühendkuningriigi sünged majandusväljavaated.

Ühendkuningriigi inflatsioon oli juba praegu G7 riikide kõrgeim ning analüütikud on juba mitu kuud prognoosinud majanduslangust.

Kuid nüüd on Liz Truss asendanud Boris Johnsoni peaministrina, lubades aidata inimestel toime tulla kiiresti kasvavate energiaarvete tõttu, kuid samal ajal on ta teinud selgeks, et tahab vähendada makse.