Citi: Euroopa gaasihinnad jäävad mitmeteks aastateks kõrgeks

«Kuskil 2025. ja 2027. aasta vahel näeme, et hinnad Euroopas jõuavad tagasi sinna, kus nad olid 2021. aasta alguses,» ütles Citigroupi ülemaailmse tooraineanalüüsi juht Ed Morse Bloombergile intervjuus. Seda seetõttu, et Venemaalt saamata jäänud maagaasi asendamine võtab aega.

Euroopat on tabanud viimase 50 aasta halvim energiakriis, sest Venemaa on vähendanud gaasitarned vastumeetmena sanktsioonide eest, mis on kehtestatud Ukraina sissetungi tõttu. Järsult tõusnud energiahinnad on suurendanud survet tarbijatele ja viinud majandused majanduslanguse äärele, mistõttu on mandril talve lähenedes oht, et kriis süveneb.