Töötukassa: majanduse jahenemine pole tööturgu oluliselt mõjutanud

Lauri Kool möönis, et alates selle aasta algusest on töötukassale esitatud küll veidi rohkem kollektiivse koondamise esmaseid teateid kui mullu, kuid koondamisteadete arvu kasv on olnud marginaalne ja seega ei tohiks sellest tema sõnul otsest seost majanduse jahenemisega otsida. «Kui statistikat vaadata, siis laias laastus on olukord halvem kui mullu, aga oluliselt parem kui 2020. aastal. Kollektiivne koondamine on ajaliselt päris pikk protsess koos läbirääkimistega ja tihti on nii, et lõpuks koondamist ei tulegi,» selgitas Kool BNS-ile.

Kui kokkuleppele ei jõuta ja koondamine lõpuks ikkagi toimub, tuleb seaduse kohaselt töötukassale esitada ka teine ehk lõplik teatis. Selle aasta algusest tänaseni on esmased koondamisteated esitanud 73 asutust sooviga koondada 2022 töökohta, kuid kui paljudele neist järgneb ka teine teatis, on Kooli sõnul võimatu ennustada.

«Töötukassa ennustamisega tegeleda ei soovi. Aastatepikkune kogemus näitab, et koondamiste koha pealt võib ette tulla ootamatusi, koroona näitas seda selgelt. Kui aga rääkida tööpuudusest, siis töötukassa ajalugu näitab, et sügiseti hakkab töötus suurenema. Ainult üks kord on olnud anomaalia – eelmine sügis, siis töötus oluliselt ei kasvanudki. Aga tänavu ilmselt seda ei juhtu ja töötus hakkab kasvama,» tõdeb kommunikatsioonijuht.