Põllumajandustootjad soovivad elektri universaalteenusest osa saada

«Kõrged sisendihinnad, eelkõige kõrged energiahinnad, on tõsiselt halvendanud talunike tootmisvõimet ja praeguseks on juba mitmed väiketalud sunnitud oma piimakarja likvideerima, mis mõjub laastavalt taluelule,» seisab pöördumises, millele on alla kirjutanud talupidajate esindaja Kerli Ats ja maakarja kasvatajate esindaja Ege Raid.

Nad tõid välja, et energiakriis tabab eriti valusalt väiketootjaid. «Tänaseks võime väita veel, et ka positsioonid on jagunenud sektori sees selliselt, et väiketootjad, kellel on väikesemad tootmismahud saavad madalamat hinda, kuna suurema mahuga tootjatele makstakse tööstuste poolt, näiteks piimanduses niinimetatud «mahuboonust»,» selgitasid Ats ja Raid.