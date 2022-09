Luminor: riigi valed otsused võivad inflatsiooni viia 30 protsendini

«Pool on seotud energia hindade tõusuga, millest suure osa moodustub praegu juba elektri hinna tõus. Teine pool hinnatõusust on seotud ettevõtetega, kes on tõstnud hindasid valmistudes talveks, kus kulud võivad osutuda veel kõrgemaks kui praegused hinnad,» kommenteeris Uusküla BNSile. Ökonomisti sõnul on Eesti Euroopa Liidu riikide seas mõlema hinnatõusu põhjuse osas pingerea esiotsas.

Uusküla leiab, et ka euroala 9,1 protsendisest hinnatõusust on pool tingitud energiakandjatest ning teine osa tuleneb alusinflatsioonist. «Energiaga otseselt mitte seotud hindade kasv, mis ületab euroalal juba 4 protsenti, on märkimisväärselt kõrgem kaheprotsendisest inflatsioonieemärgist,» nentis ta ning lisas, et seetõttu on Euroopa Keskpank neljapäeval tõenäoliselt järsult intressimäärasid tõstmas.