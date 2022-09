Putini väitel võiks töökorras turbiiniga Nord Streami kasvõi homme käivitada

«Andke meile turbiinid ja me lülitame Nord Streami homme sisse,» ütles ta Ida majandusfoorumil Vladivostokis. «Aga nad ei anna meile midagi.»

Saksamaa on varem teatanud, et remonti saadetud turbiin on valmis Venemaale tagasi saatmiseks, kuid Moskva hinnangul ei saa seda sanktsioonide tõttu teha, kirjutas Bloomberg.

Putin ütles foorumil, et Euroopa on loonud «sanktsioonide ummiktee» ja lisas, et on «nonsenss» väita, et Moskva kasutab energiat relvana Euroopa vastu.

Samuti väitis ta, et gaasiekspordi langus Euroopasse, mis on ajalooliselt Gazpromi suurim turg, ei kahjusta Venemaad. «Gazprom on Hiinaga sõlmitava kolmanda tarnelepingu põhidetailides, sealhulgas hinnakujunduses, kokku leppinud,» kinnitas ta.

Gazprom on juba lubanud saata Hiinasse aastas kuni 38 miljardit kuupmeetrit gaasi Siberi gaasijuhtme kaudu ja veel 10 miljardit kuupmeetrit Kaug-Ida trassi kaudu. Oodatav kolmas tehing võib tarnetele lisada veel 50 miljardit kuupmeetrit aastas. Võrdluseks pumbati Nord Stream 1 kaudu Euroopasse varem umbes 55 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas.