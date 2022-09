Eesti Pank: ettevõtetel on järjest raskem hindu tõsta

Toidutoormete ja tootmiskulude kallinemine kandub analüütiku sõnul üha tugevamalt üle toiduainete jaehindadesse. Toiduainete hinnakasv kiirenes augustis 21 protsendini. Toiduained on Eestis kallinenud siiski mõnevõrra aeglasemalt kui teistes Balti riikides. Üheks põhjuseks võib olla tugevnev konkurents, mida on soodustanud Lidli kaubandusketi sisenemine Eesti turule,» oletas Pert.

Toiduainete hinnakasvus on ökonomisti sõnul Balti riikides näha erinevusi, sest piimatoodete hind on meil suurenenud märksa aeglasemalt, kuid kalatoodete oma märksa kiiremini. Toiduainete edasist kallinemist võib aga põhjustada Lõuna-Euroopas tänavuste liiga kuumade ilmade tõttu vähenenud saagikus.

Teenuste hinnatõusu peamiseks põhjuseks on Perti sõnul olnud väga suur nõudlus. «Turismisektor on koroonapiirangustest vabanemise järel elavnenud ning majapidamised saavad reisimiseks kasutada varem kogutud sääste. Turismiettevõtete kulud on kasvanud seetõttu, et palgakasv on turismisektoris muutnud väga kiireks ning näha on ka kütuste hinnatõusu kandumist transpordihindadesse,» tõi ta välja.