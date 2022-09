Klick ostab legendaarse Eesti arvutitootja

Koondumise eesmärgiks on Klick Eesti soov laiendada oma kohalolekut arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüügiturul ärikliendi turusegmendis, selgub koondumise lühikokkuvõttest.

Klick Eesti müük on suunatud peamiselt jaeklientidele, Ordi peamiseks sihtrühmaks on ärikliendid. Koondumine ei too kaasa muudatusi koonduvate äriühingute tegevuses, vaid kumbki osapooltest jätkab tegevust senisel tegevusalal ja senistele kliendigruppidele orienteerituna.