EDETABEL ⟩ Tudengi jaoks on kõige atraktiivsem tööandja Bolt

Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis 2022. aastal Boltis töötada 73 protsenti tudengitest. Kogenud töötajate eelistatuim tööandja on LHV Pank, kus soovib töötada 70 protsenti vastajatest.

Kkutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja taas politsei- ja piirivalveamet, kus soovib töötada 50 protsenti kõigist kutsekoolide õpilastest.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul on atraktiivsel tööandjal tööjõuturul tugev konkurentsieelis, sest nendes organisatsioonides on selged väärtused, mida hindavad nii ettevõtte tänased töötajad kui ka tulevased kolleegid.

«Atraktiivse tööandja kuvand ei sünni üleöö. Tööandja kuvandisse panustamine nõuab nii aega kui ka lisaressurssi. Lisaks ei piisa ainult kõlavast hüüdlausest, vaid tuleb teadlikult kujundada töökeskkonda, kus töötajad on rahulolevad ning valmis tööandjat ka teistele soovitama,» selgitas Palts.

Hea kuvand tasub end tema sõnul kiiresti ära, sest nii on lihtsam leida motiveeritud töötajaid ning ka tugevaid koostööpartnereid.

Eesti tudengite uuringut on tehtud alates 2010. aastast, Bolt on hinnatavate organisatsioonide seas 2019. aastast saati.

Bolti tööandja brändingu juht Kadi Poll kommenteeris, et olukorras, kus paljud ettevõtted on sunnitud oma tööjõudu vähendama, on Bolt hoopis kasvamas ning panustab tööandja brändi tugevamalt, kui kunagi varem.