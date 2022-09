Rahvusvaheline reitinguagentuur kinnitas Summus Capitali reitingu

Scope’i reitingu põhjenduse kohaselt jätkas Summus Capital 2022. aasta juunis lõppenud 12-kuulise perioodi jooksul kasvu. Scope’i korrigeeritud ettevõtte varade maht kasvas 416 miljoni euroni (+16% aastaga) ja väljaüüritav brutopind 19% võrra, mida osaliselt võimaldasid kapitaliturgude esmakordsest avamisest tulenevad positiivsed fondid (2021. aastal emiteeritud 10 miljoni euro suurune võlakiri).

Scope lisas, et kahe kinnistu (Depo DIY kinnisvara ja Damme kaubanduskeskus) lisandumine tulu teenivate varade põhiportfelli, samuti tulevased soetused ja plaanitav laienemine olemasolevatel kinnistutel toetavad Summus Capitali praegust positsiooni Baltikumi kaubanduskeskuste operaatorina. Summus Capitali geograafiline kandepind on Balti riikide kinnisvara juures muutumatu, kuid Lätis on osakaal suurenenud (37% kogu üüritulust). Seega saab ettevõte osaliselt kasu erinevatest nõudlusmustritest.

Summus Capitali äririskiprofiili (hinnatud BB) juhib jätkuvalt ärikinnisvaraportfelli kvaliteet, mille varad asuvad Baltikumi pealinnades, mis on Euroopa kontekstis stabiilse üürnike nõudlusega teise taseme investeerimisturud. Sellest annab tunnistust portfelli kõrge ja stabiilne 97%-line täituvus 2022. aasta juuni seisuga. Reitingu aluseks on jätkuvalt investeeringute ostmine ja hoidmine, mille tulemuseks on stabiilne üürirahavoog. Kuigi üle 50% üüritulust saadakse jaeüürnikelt, osutusid Summus Capitali kinnisvarad Covid-19 pandeemia ajal vastupidavaks, avaldamata olulist mõju üüritulule. Scope eeldab, et täituvus püsib üle 95%, tuginedes üürnike heale nõudlusele ja Summus Capitali võimele hoida kõrget täituvust.

Kasumlikkus, mõõdetuna Scope’i korrigeeritud EBITDA marginaaliga, oli stabiilne ja oli 2022. aasta juuni lõpu seisuga 64%. Scope prognoosib, et EBITDA marginaal püsib järgmistel aastatel üle 60%.