Poola kaalub energiakriisi tõttu suduvastaste maskide jagamist

«Me kõik peame mõistma, et see talv saab olema raske,» ütles tervishoiuminister Adam Niedzielski raadio RMF FM-ile. «Loomulikult on sudu probleem ja me ei saa seda maha mängida.» Küsimusele, kas tema ministeerium kaalub sel talvel suitsuvastaste maskide jagamist, vastas ta: «Me analüüsime seda, kuid praegu peaksime olema rahulikud.»